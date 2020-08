Daba clases de entrenamiento físico en el parque para superar la crisis

Caracol Radio se comunicó con el entrenador que fue interrumpido por el agente de Policía mientras hacía deporte con un grupo de personas, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.

Abraham Restrepo, lleva más de cuatro meses con su gimnasio cerrado a causa del aislamiento obligatorio. Él explicó que la misma comunidad le pidió que diera clases en el parque de su barrio, para solucionar la crisis económica, provocada por el Covid-19.

"Comencé dando clases en Facebook, Instagram y finalmente en YouTube, las personas del gimnasio me pidieron que les diera asesorías en la pista de patinaje, todos con el distanciamiento respectivo y me tomé el atrevimiento de tomar la temperatura, tratando de hacer las cosas bien", explicó.

Conocemos lo que sucedió con el agente de tránsito, quien finalmente no le impuso el comparendo. Sin embargo, Abraham denunció que uno de los líderes del barrio le pidió dinero para permitirle realizar sus clases en el parque, el cual es un espacio público.

"Me pidió que le colaborara para darle a la persona que hace el aseo en el parque. En estos momentos me queda difícil darle dinero y le dije que yo hacía el aseo, entonces me pidió que le diera para comprar las bolsas de basura para poner en los canecos (cosa que nunca se ha hecho)".

Abraham quien trataba de encotrar soluciones ante la crisis, está deseperado, pues las alternativas que encuentra son intervenidas con este tipo de situaciones, como otros dueños de gimnasios le pide a la Alcaldía la autorización para aperturar nuevamente su negocio.