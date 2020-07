“La migración incide sobre el desempleo”: Wilson Suárez, sindicalista

El auge del desempleo ha crecido en la ciudad de Cúcuta y esto ha quedado reflejado en las recientes cifras ofrecidas por el Dane, las cuales colocan a esta capital por debajo de otras ciudades como Neiva, Ibagué, Popayán y Armenia.

La explicación de algunos sindicalistas es que esto es producto del desplazamiento de mano de obra calificada, los puestos que ocupaban hasta hace poco algunos colombianos se han ocupado por la población migrante.

Las áreas que más registran cambios en la población laboral son la industria manufacturera y la construcción.

Wilson Suárez Ortiz, sindicalista y vocero de la clase laboral dijo a Caracol Radio que “es una situación preocupante y hago referencia a la población migrante. Y esto queda reflejado en algunos sectores. Un ejemplo de ellos ha quedado evidenciado en el caso de la construcción. Uno va y observa y la mayoría personas son venezolanos a quienes le pagan un salario muy mínimo y diferido aparte de eso no están vinculados a sistema de salud ni seguridad social integral no se está pagando pensiones nos está pagando los parafiscales. Todo esto está generando que no se utilice la mano de obra calificada colombiana, sino que se están sustituyendo por una extranjera”.

Cifras de migración indican que son 206 mil 415 migrantes ubicados en esta región, lo que representa el 11,40% de la población venezolana en Colombia. Lo que hoy pide esta agremiación es que Migración Colombia intervenga para que identifiquen contrataciones irregulares en medio de la pandemia.