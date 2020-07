La historia del piropo que sentenció la muerte de 3 hombres en Santa Marta

Tres homicidios estremecieron a Santa Marta el pasado mes de febrero, cuando en una polvorienta calle del barrio Luis R Calvo, se escuchó una ráfaga de disparos que silenció de manera inmediata la música carnavalera que amenizaba una fiesta familiar en la vivienda de los hermanos Sanjuanelo, quienes al son del porro con el que festejaban, piropearon a una mujer que iba acompañada de dos sujetos.

Los hágalos coloquiales de la costa norte de Colombia no gustaron a Tommy Joel Zarpa Brito, alias ‘Tommy Masacre’ y José Gregorio Pérez Guadama, alias ‘El Nene’, y por el contrario tomaron el elogio como un descrédito hacia la mujer que caminaba con ellos.

“Se genera una riña, una confrontación personal por el piropo de uno de los fallecidos hacia una dama que transitaba con los sujetos (…) se desencadenó este hecho lamentable en este barrio popular de la ciudad, hasta donde llegaron nuestras unidades para atender el caso”, dijo el coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El cambio abrupto del fandango al llanto se confundió entre los gritos de los familiares de Franklin y Pedro Sanjuanelo, padre e hijo y también de otra persona que compartía con ellos.

Nadie entendía lo sucedido, solo se pedía auxilio para las víctimas de esta masacre a manos de personas que, según analistas en comportamientos humanos, tendrían perfiles psicopáticos.

Así lo afirmó Jennifer del Toro Granados, defensora de derechos humanos y psicóloga.

“Una persona psicópata no piensa ni razona igual que el resto de la población, tiene una tendencia a cosificar a las personas, es por eso que es muy fácil para ellos robar, matar, violar sin que tengan sentimientos de culpa”, sostuvo.

Con intensos operativos que iban desde sobrevuelos nocturnos, utilización de drones inteligentes e interceptaciones de llamadas se buscaba a estos homicidas que fueron capturados por las autoridades de Medellín, Santa Marta y Barranquilla.

“Se logra ubicar al sujeto conocido como alias ‘El Nene’, integrante también junto con Tomy de esta banda extranjera conocida como Yeico Masacre, la cual se encuentra en una lucha frontal contra otra banda, Los Melean”, dijo el coronel Oscar Solarte.

‘Tomy Masacre’ se les escapó a las autoridades de Barranquilla, pero meses después fue recapturado en un megaoperativo desarrollado en esa ciudad, gracias al seguimiento de la inteligencia policial.

La red criminal denominada ‘Yeico masacre’ tiene su origen en Venezuela y se ha hecho muy conocida entre las autoridades colombianas porque sus integrantes ufanan en las redes sociales sus acciones criminales.

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, exigió a la fuerza pública ubicarla y desmantelarla para darle tranquilidad a la ciudadanía.

“No vamos a permitir que tomen esta ciudad como su centro de operaciones. Les he exigido a la Policía, Ejército Nacional y a las diferentes fuerzas que se articulen para que estas bandas no tengan su accionar en esta ciudad y que aquí en Santa Marta podamos tener tranquilidad y podamos continuar sin descanso en esta gran tarea contra la criminalidad”, aseguró la mandataria.

Alias ‘El Nene’ y ‘Tomy Masacre’ fueron enviados a la cárcel por decisión de un Juez de la República.

Entre tanto, el llanto y el lamento de los familiares de las víctimas sigue vivo y permanecerá como un oscuro recuerdo, una trágica pesadilla de la que quieren despertar.