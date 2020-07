Él advirtió que quemaría la casa: padre de pirómano muerto en Cartagena

Las constantes peleas con su compañera sentimental, serían el principal detonante para que el hoy difunto, Carlos Ardila 'Carlitos', le prendiera fuego a su progenitora, hermano y cuñada, durante hechos ocurridos en el barrio 7 de agosto de Cartagena.

Según Cristóbal Ardila, padre de las dos víctimas, todo ocurrió cuando su hijo de oficio reciclador, llegó en compañía de una joven con la intención de vivir en la vivienda. Tras alguna oposición, finalmente los padres accedieron a permitir que 'Carlitos' se quedará en la casa junto a la mujer, pero nunca hubo tranquilidad.

Cuenta Cristóbal, que su hijo en medio de una acalorada discusión, les roció gasolina a tres integrantes de la familia resultando resultando afectado también. "Yo me salvé porque estaba en la tienda, sino también hubiera caído en esta tragedia. No entiendo por qué lo hizo, yo sé que no esperaba el final que tuvo esto; yo creo que también lo afectó la muerte de su mamá porque sinceramente a él la situación se le salió de control. Decía que iba a prender la casa pero de ahí a que ocurriera lo veíamos lejos", expresó el familiar de los muertos.

Ahora Cristóbal, ni siquiera tiene los recursos para cumplir los trámites exequiales, y carga el peso de una tragedia que se llevó a dos de sus seres queridos.