Alerta por aumento de casos de malaria en resguardos indígenas de Risaralda

Preocupados están los integrantes de los resguardos en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico porque aseguran que cada día aumentan los casos de indígenas enfermos de malaria, entre los que se encuentra un alto número de niños y adultos mayores.

El secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, Ancizar Hiupa, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que, pese a los compromisos de la Gobernación, a ellos les ha tocado acudir únicamente a la medicina ancestral porque no han tenido atención por parte de las autoridades departamentales.

"La malaria sigue en las comunidades indígenas y es incontrolable. Solo podemos acudir a la medicina con personal del mismo resguardo porque no tenemos un equipo que nos atienda esa problemática en los resguardos; no hay personal de salud en la zona porque no han contratado", puntualizó Hiupa.

Como si fuera poco, a esa problemática se suma el temor por el aumento de casos positivos de COVID-19 en municipios tanto risaraldenses como chocoanos que están cerca de sus lugares de asentamiento; aseguran que no hay controles en la vía panamericana que comunica a Pereira con Quibdó y quienes se movilizan por esa calzada no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

"Desde que empezó la pandemia solicitamos elementos de bioseguridad y todavía no han llegado. Por otro lado, aquí no hay control en la vía, la gente pasa como 'pedro por su casa', paran en los restaurantes y ni siquiera tienen tapabocas", agregó el líder indígena.

Por lo tanto, piden la intervención inmediata por parte de las autoridades departamentales para que frenen el aumento de la malaria en sus territorios y para que les brinden las garantías necesarias para hacerle frente al coronavirus.