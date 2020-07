Reclaman presencia del grupo urbano del Ejército en Los Patios

Un comando de apoyo de operaciones urbanas del ejército, esto es lo que está solicitando la comunidad del municipio de Los Patios.

Una intervención urgente de los asentamientos en donde está ubicada la población migrante y donde podría estarse refugiando los protagonistas de algunas extorsiones y amenazas a los comerciantes y habitantes del kilómetro 8.

Una de las líderes de la zona explicó a Caracol Radio que altas sumas de dinero les están reclamando a los habitantes de esta zona para no atentar contra sus vidas. Lo que sigue provocando desplazamientos urbanos.

“Necesitamos que llegue el Ejército, esto no es un tema que este siendo controlado por las autoridades que están en la zona, es por esto que se requiere de una fuerza más contundente. Se requiere una vigilancia y una seguridad más efectiva, nos están cobrando hasta cinco millones de pesos a cambio de no atentar con nuestras vidas y por esto no estamos yendo hacia otras localidades, nos toca huir de nuestras propias casas”, explicó.

Pese a que se realizó la captura de cinco personas en la zona, aún la comunidad dice sentirse insegura por la presencia de algunos hombres armados que están en la zona.