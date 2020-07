Al menor 10 niños wayúu han muerto por desnutrición durante la pandemia

Ni con la pandemia ha llegado la ayuda del Estado al departamento de La Guajira, al estimar el presidente ONG Nación Wayúu, José Silva Duarte, que al menos 10 menores han muerto por desnutrición durante la emergencia sanitaria por el COVID- 19.

Según el vocero de la organización no gubernamental en el corrido del año el número de infantes fallecidos asciende a 28, que se disparó cuando en el 2019 a la fecha habían muerto dos.

Agregó que este problema parece de nunca acabar cuando se incrementaron las muertes por física hambre y sed en momentos que más se necesita la presencia del Gobierno.

Finalmente resaltó que no solamente muere niños sino ancianos con patologías muy parecidas al COVID- 19, pero no se puede confirmar porque no se toman las pruebas.