Mutual Ser EPS alerta sobre falsa convocatoria en redes sociales

Tras reciente circulación de una convocatoria laboral atribuida a la cadena de supermercados “Ara” en la que se relaciona a Mutual SER EPS, la compañía informó nos que no tiene ninguna relación con el objeto de esta comunicación, por lo que desmintió su veracidad.

“Manifestamos enfáticamente que esta oferta laboral no existe, y que el contenido del comunicado en mención es producto de iniciativas ilegales. Así mismo, aclaramos que todos los servicios de Mutual SER EPS son gratuitos y no requieren de intermediarios, además que el nombre del acreditado como Gerente General de Mutual SER EPS, Agustín Justo Paz, el cual reposa en la firma de la convocatoria, no corresponde al de ningún empleado de la Entidad”, aseguró la empresa.

Lea también: Roban 55 computadores de un colegio en Turbaco, Bolívar

Mutual Ser hizo un llamado a la ciudadanía a abstenerse de compartir datos personales, realizar transferencias de dinero o acercarse a cualquier dirección señalada como su sede. “Manifestamos nuestro desacuerdo con la emisión y reproducción de mensajes falsos que incitan a la comunidad a ser objeto de engaños y estafas de cibercriminales”, puntualizó la entidad.

Para cualquier información o requerimiento, los canales oficiales de atención de la EPS son: línea fija gratuita 018000 y #603 desde celular, página web www.mutualser.org Whatsapp 321 815 3776 y nuestra oficina virtual Zona Ser afiliado disponible en la página web y la APP ZONA SER.