Notarias en municipios lejanos en crisis por falta de subsidio del gobierno

Los notarios de segunda y tercera categoría en Norte de Santander han hecho un llamado al Gobierno Nacional para agilizar el pago del subsidio que se les entrega a estas entidades mensualmente, el cual es fundamental para el sostenimiento porque de allí derivan la nómina de trabajadores, el pago de los servicios públicos y demás trámites.

Siete notarios en el departamento no cuentan con este beneficio al ser de primera categoría y subsistir de los tramites que realizan los usuarios diariamente, pero en los municipios alejados las autenticaciones, compraventas y demás procesos que se hacen son muy pocos y por esto se mantiene este subsidio que asciende a 10 millones de pesos.

Nelly Díaz Contreras notaria primera de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es preocupante esta situación porque muchos de los compañeros han expresado que después de 4 meses de no recibir este subsidio se encuentran en crisis.

“Los notarios de segunda y tercera categoría que son los del Catatumbo, Sandinata, Villa del Rosario, Los Patios, Teorama, Tibú entre otros son subsidiados, a ellos no les llega mucha gente como para mantener la operación, esto está contemplado en el decreto 960 y me llamo uno de los notarios diciéndome que estaba que se suicidaba porque tiene 4 meses sin los recursos y también tiene responsabilidades con su familia, él me dijo que ya le debía a todo el mundo y entonces esos notarios están reventados y eso es de ley, ahora les dicen que están haciendo mesas de presupuesto pero ellos debieron incluirlo desde el año pasado por que usted sabe que eso se hace con anterioridad” dijo la funcionaria.

Indicó Díaz Contreras que estos recursos deben estar garantizados desde la anterior vigencia y que es necesario que el Gobierno Nacional de una pronta solución a esta situación que se presenta no solo en Norte de Santander si no en todo el país.