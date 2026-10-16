CENS EPM comenzará a sancionar por exceso en consumo de energía

Cúcuta

Luego que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidiera la resolución donde se implementa un programa transitorio dirigido a los usuarios regulados del Sistema Interconectado Nacional con el propósito de fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, CENS EPM culminó la etapa de pedagogía y ahora pasará a los controles.

José Miguel Gonzales gerente de la empresa dijo que “el programa asigna a cada usuario una meta individual de consumo, calculada a partir de su comportamiento histórico. Con base en esta referencia, se compara periódicamente el consumo registrado para determinar si se encuentra dentro de los rangos definidos por la regulación”.

Explicó que “la resolución establece una banda neutral entre el 90% y el 110% de la meta asignada. Esto significa que, mientras el consumo se mantenga dentro de dicho rango, no se generarán cobros adicionales asociados al programa”.

Indicó que “los usuarios que logren reducir en menos del 90% su consumo frente a la meta asignada podrá obtener un ahorro reconocido y participar en la distribución de los recursos recaudados por concepto de los cobros adicionales; mientras que a los usuarios que superen este límite, se aplicará un cobro adicional calculado según las fórmulas y factores definidos por la CREG”.

Señaló que “el programa inició con una etapa pedagógica el 1 de septiembre de 2026 y desde el 1 de octubre de 2026, se facturarán los cobros adicionales de los consumos que superen el 110 % de la meta asignada. Para facilitar la consulta de esta información, CENS ha dispuesto herramientas de consulta a través de su portal web htps://www.cens.com.co/programa-de-ahorro-de-energia y sus canales de atención”.

Allí los usuarios podrán conocer detalles sobre su participación en el programa y resolver inquietudes relacionadas con la medida. www.cens.com.co - Línea de atención nacional: 01 8000 414115

Durante la etapa pedagógica, 239.000 mil usuarios cumplieron la meta de ahorro de energía en el área de influencia de CENS y 111.196 excedieron su meta de consumo de energía, estos últimos usuarios se concentraron en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Ocaña y Aguachica.

En los últimos meses CENS y el Grupo EPM desarrollan las campañas “Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño” y “Ponte en modo ahorro”, diseñadas para contribuir al ahorro de energía, especialmente con recomendaciones que sí ayudan a disminuir el consumo de energía en casa, tales como: apagar equipos que no se estén utilizando, aprovechar la iluminación natural, usar el aire acondicionado en 24°C, cambiar los empaques de la nevera y abrirla pocas veces, usar la lavadora usa sola vez por semana, evitar el uso de freidoras de aire, planchas y evitar consumos innecesarios durante periodos prolongados.

Finalmente manifestó “Colombia requiere la colaboración de todos los usuarios en el ahorro de energía se para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico mientras el país transita por este fenómeno climático que se estima estará presente hasta mediados de 2027″.