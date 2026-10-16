Campesinos del Catatumbo protestan por presuntos incumplimientos de RenHacemos

Norte de Santander.

Campesinos del corregimiento San Martín de Loba, en Sardinata, llegaron este viernes a la Gobernación de Norte de Santander para exigir respuestas por los presuntos incumplimientos del programa RenHacemos Catatumbo, una estrategia del Gobierno nacional que busca impulsar la sustitución de cultivos de uso ilícito y facilitar el tránsito de las familias campesinas hacia economías legales.

Los manifestantes aseguran que han cumplido con la erradicación de sus cultivos de coca, pero todavía esperan los apoyos económicos y productivos que, según indican, les fueron presentados cuando se vincularon al programa.

La protesta se trasladó a la sede departamental luego de que, según las denunciantes, encontraran cerradas las oficinas a las que habían acudido para buscar respuestas.

“Nosotros cumplimos con el deber, ellos tienen que cumplir con nuestro derecho. Pedimos acompañamiento de las autoridades para que las comunidades sean escuchadas y se revisen los compromisos adquiridos”, expresó una de las campesinas a Caracol Radio.

La mujer aseguró que inicialmente les hablaron de cerca de 700 personas vinculadas al proceso en Sardinata, pero que las cifras se fueron reduciendo durante las diferentes etapas.

Por su parte, Luz María Velázquez, vocera de los manifestantes, afirmó que representan aproximadamente a 200 familias que reclaman el cumplimiento de los compromisos del programa.

Según explicó, cerca del 80 % de los campesinos que representa ya habría completado la erradicación de sus cultivos de coca.

“Nosotros erradicamos y a nosotros no nos cumplieron. Hemos presentado derechos de petición y comunicaciones ante las autoridades sin obtener una solución definitiva”, manifestó Velázquez.

La manifestante sostuvo que las explicaciones recibidas han cambiado con el tiempo: primero les habrían indicado que no había recursos disponibles y, posteriormente, que debían esperar el proceso de empalme institucional.

Ante la falta de respuestas que consideran concretas, decidieron acudir a la Gobernación para solicitar la intervención del mandatario departamental.

Los reclamos también están relacionados con los componentes productivos. Una de las campesinas indicó que algunas familias no cuentan con tierras propias y que las alternativas ofrecidas incluyen la entrega de plántulas, pero aseguró que parte del material vegetal recibido no estaría en condiciones adecuadas.

Por ello, pidió que se revisen las condiciones de los apoyos y se garantice que las alternativas permitan a las familias generar ingresos legales.

RenHacemos Catatumbo contempla, además de incentivos asociados a la erradicación voluntaria, el fortalecimiento de actividades productivas lícitas.

Su implementación está a cargo de entidades nacionales vinculadas a la sustitución de cultivos y al desarrollo rural.

Los manifestantes advirtieron que sus reclamos no se limitan a Sardinata y mencionaron también a comunidades de Tibú que, según indicaron, enfrentan dificultades similares.

Durante la jornada, aseguraron que permanecerían en la Gobernación hasta conseguir un espacio de diálogo con las autoridades y representantes del programa.