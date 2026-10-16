Veolia Aguas del Norte de Santander cumple 100 días de operación en Cúcuta

Cúcuta

Veolia Aguas del Norte de Santander cumple sus primeros 100 días de operación en la ciudad de Cúcuta. Su gerente, Fabio Araque, destacó la continuidad del talento humano, los planes de modernización proyectados por la empresa y su compromiso hídrico en la comunidad.

“Cumplimos esa promesa a la ciudad de conservar y preservar el talento humano. En estos 100 días, son 547 trabajadores que hacen parte de esta fuerza que está respaldando la prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado y que nos permitirá cumplir esa promesa adicional a todos los cucuteños de modernizar estos servicios para que cada vez transitemos hacia la excelencia y hacia la resiliencia, logrando con ello la transformación ecológica de la ciudad, que es nuestro propósito”, dijo Araque a Caracol Radio.

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Veolia anuncia avances en modernización del acueducto y alcantarillado

Otro de los puntos que resalta la empresa dentro de sus primeros 100 días de operación, son los avances en materia de inversiones, modernización de infraestructura y desarrollo tecnológico.

Según Araque, “estaremos desarrollándole e informándole a todas las ciudades en los próximos días cada uno de los avances que estamos teniendo en materia de inversión, en la modernización de la infraestructura, en materia de tecnología y en muchos otros frentes que les estaremos informando para que todo el mundo tenga ese conocimiento de cómo estamos avanzando para cumplir nuestro propósito”.

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Veolia participa en la II Cumbre Binacional del Agua

Al ser la empresa encargada del garantizar la seguridad hídrica para Cúcuta, Veolia Aguas del Norte de Santander participa en la II Cumbre Binacional del Agua que tiene su sede en la capital nortesantandereana.

Fabio Araque, gerente de la compañía dijo a Caracol Radio que “estamos participando activamente, comprometidos con la seguridad hídrica. Tuvimos la oportunidad de participar en un panel de acueductos comunitarios en los que estamos resaltando nuestro compromiso y nuestra disposición de apoyar acueductos menores que puedan existir en el departamento para poder hacerles asistencia técnica, para poder ayudarles en sus proyectos y poder también generar esa dignidad en la prestación de los servicios en unas latitudes distintas”.

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Fenómeno del Super Niño: disminuyen los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia

Para la empresa, uno de los principales desafíos que han enfrentado durante estos primeros días de operación ha sido el comportamiento climático asociado al Fenómeno del Super Niño y las consecuencias en los caudales de los ríos.

“Es una situación bastante delicada”, dijo Araque al referirse a este fenómeno que atraviesa actualmente el país.

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“Se combina la reducción de los caudales en el río Pamplonita y en El Zulia con el aumento de la temperatura y el calor que eleva los consumos de agua de los usuarios. Entonces estamos haciendo mucho énfasis en pedagogía para que los usuarios hagan ahorro y uso eficiente del agua, para que la cuiden adecuadamente, para que le hagan mantenimiento a sus redes internas y nosotros de nuestra parte también estamos reduciendo los tiempos de respuesta en la atención de los daños para evitar que esas pérdidas se multipliquen y garantizar que cada gota de agua la usemos de la mejor manera posible”.

La empresa señaló que continuará comunicando los avances de su gestión, mientras insiste en la importancia de que la ciudadanía participe activamente en el uso responsable del agua.