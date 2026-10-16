Inseguridad en Cúcuta: líder comunal fue víctima al intentar evitar un hurto en Torcoroma III

Imagen de referencia amenaza con arma de fuego. Foto: Getty / PM Images

Cúcuta

Los cucuteños continúan alzando su voz por el aumento de hechos de violencia presentados en la ciudad. Reciente, un líder comunal de la ciudadela La Libertad, fue atacado con arma de fuego, mientras intentaba evitar un hurto.

Se trata de José Jaimes, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Torcoroma III, quien en diálogo con Caracol Radio, explicó lo sucedido.

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“Yo soy líder comunal, soy vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Torcoroma III. Me encontraba sentado ahí frente al local cuando llega una parejita a robar a unas vecinas”, dijo Jaimes.

Añadió que al percatarse de lo sucedido, “yo viendo la impotencia de lo que está pasando, de tanta inseguridad que hay aquí en Torcoroma, en toda la ciudad y los gritos pidiendo auxilio, alerté de lo que estaba sucediendo. Ellos me dijeron que me quedara quieto sino me pegaban. Finalmente me hicieron un tiro. Gracias a Dios, no pasó nada grave, no pasó a mayores”.

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Líder comunal denuncia aumento de casos de hurto

Sin embargo, Jaimes fue enfático en indicar que este no fue un hecho aislado, pues según su denuncia, los hurtos han ido incrementándose en su barrio.

“Continuamente porque por aquí cerca tenemos varias ollas, hemos estado combatiendo eso con la policía, gracias a Dios nos ha colaborado mucho” explicó.

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“Anteriormente, a dos cuadras de mi local también robaron a un señor, ahí sí salió herido uno de los antisociales. Arriba también robaron a otra muchacha”.

Pidió que se incrementen los controles a motorizados, además de corregir los daños que tienen las alarmas comunitarias del sector, enfatizando que esto puede contribuir a evitar este tipo de acciones delincuenciales.