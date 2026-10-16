María José Navarro impulsa recolección de 50.000 firmas para exigir soluciones a la crisis del agua

Santa Marta

La exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, inicia este viernes una jornada de recolección de firmas con la que espera reunir el respaldo de más de 50.000 ciudadanos para exigir soluciones estructurales y defender los recursos destinados a garantizar el suministro de agua en la ciudad.

Según Navarro, la iniciativa busca movilizar a los samarios alrededor de una causa común: la defensa del derecho al agua. Además de respaldar una acción popular, la jornada pretende impulsar la conformación de un Comité Cívico del Agua que permita a la ciudadanía participar activamente en la vigilancia de los recursos públicos y hacer seguimiento a los compromisos de las autoridades.

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“Hoy convocamos a los samarios y las samarias a que nos acompañen en las calles. Saldremos a recoger más de 50.000 firmas para exigir que el Gobierno garantice los $786.000 millones que dejó asegurados el Gobierno de Gustavo Petro y que se ejecute el proyecto de las desalinizadoras. Necesitamos una solución pronta y definitiva a la crisis del agua en Santa Marta”, manifestó Navarro.

La exsuperintendente hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que garanticen la continuidad de los proyectos de infraestructura hídrica y presenten soluciones concretas frente a una problemática que afecta la calidad de vida de miles de habitantes.