Norte de Santander entre los departamentos con mayor reclutamiento de niñas, niños y adolescentes
Defensoría del Pueblo reportó 1.258 casos entre el 1 de enero del 2024 y el 30 de septiembre de 2026, en todo el país.
Cúcuta
El más reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo deja ver la crudeza del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 1 de enero del 2024 y el 30 de septiembre del 2026, se han reportado al menos 1.258 casos.
Norte de Santander continúa en los primeros lugares con al menos 115 casos reportados durante ese periodo de tiempo.
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La Defensoría del Pueblo alerta que de los casos reportados, más del 50% corresponde a niños y adolescentes.
Las disidencias de las FARC serían los mayores responsables
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo el Estado Mayor Central es el mayor responsable de los reclutamientos de menores en Colombia. Entre los responsables están:
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- Estado Mayor Central.
- Disidencias sin especificar.
- Otro grupo sin identificar.
- ELN.
- Clan del Golfo.
- Segunda Marquetalia.
- Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
- Crimen organizado.
- Comandos de la frontera.
“Es urgente fortalecer las rutas de prevención y protección, y garantizar entornos seguros en los territorios, donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer libres de la violencia y construir su proyecto de vida por un buen futuro hoy”, dijo la Defensoría del Pueblo.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...