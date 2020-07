Ciudadanos atrapados en bus que venía de Medellín

Johanson Owen Strauss, reportó a Caracol Radio que la noche del 16 de julio tomó un bus desde Medellín hacia Bucaramanga y ya estando en la capital de Santander, quedaron atrapados en el automotor, debido a que las autoridades quieren cerciorarse que no hay contagiados del COVID-19.

"Ayer tomé un bus a las 7 de la noche, se cumplieron los protocolos de bioseguridad , el bus llegaba a las 3 de la mañana, pero el Ejército hizo inspección. la Terminal de transporte nos manifestó que no nos podíamos bajar hasta que la Policía hiciera presencia, estamos atrapados esperando a que vengan las autoridades, no hemos bajado, no podemos comer, hay varios buses en esta misma situación".

En este bus hay represados 19 pasajeros, sin embargo hay otros automotores de Copetrán Libertadores, Omega, que están en la Terminal de Transporte de Bucaramanga que están represados.