Avanza la adecuación para la reapertura de aeropuertos en el Eje Cafetero

Desde ANATO Eje Cafetero señalan que están presionando para la reapertura del transporte aéreo nacional, incluso antes de lo planteado por el gobierno nacional para la reactivación de las rutas internacionales el 1 de septiembre, y así abrir uno de los sectores que se vio paralizado desde el inicio de la pandemia por COVID-19; el de viajes y turismo.

“Hemos venido avanzando con los tres aeropuertos, La Nubia de Manizales, Matecaña de Pereira y El Edén de Armenia; en los tres se ha manifestado por parte de sus alcaldes la intención de apertura lo cual es muy positivo porque es el primer requisito y el más importante que exige el gobierno nacional, el paso siguiente es que la Aeronáutica Civil, el órgano rector del sistema aéreo a nivel nacional, de el aval para que se puedan abrir estos aeropuertos”. Explicó Juan Pablo Vélez Peña, director ejecutivo de ANATO Eje Cafetero.

Una vez se de la aprobación que en parte se basa en que los tres departamentos presentan una tasa baja de contagios frente al resto del país, se deberá determinar cuándo y cómo se reiniciarán los vuelos nacionales y que las aerolíneas presenten su intención de cubrir las rutas planteadas y definir los puntos de partida y llegada.

“La buena noticia es que ya tenemos una aerolínea que está interesada en los tres destinos, Manizales, Pereira y Armenia, que es la aerolínea EasyFly, que ya manifestó por medio de carta al Gobierno Nacional, y como tal también a los alcaldes de estas y otras ciudades de Colombia, el interés en abrir las rutas principalmente conectando el Eje Cafetero con el aeropuerto de Rionegro en Antioquia que sirve principalmente a la ciudad de Medellín”. Afirmó Vélez Peña.

Explicó además que la posibilidad de que no se habrá aún el aeropuerto El Dorado de Bogotá, limita a las grandes aerolíneas a retomar operaciones no solo nacionales, sino también internacionales, “es el caso de Avianca y de Latam, ellas si están a la espera de que Bogotá pueda abrir, si no abre por lo menos unos vuelos piloto, es muy complejo que estas aerolíneas puedan empezar a operar”.

Señala también que algunos de los operadores turísticos y agencias de viajes de la región, teniendo presente lo que se ha anunciado desde el Gobierno Nacional frente a la reapertura probable en septiembre, ya están ofreciendo planes, teniendo principalmente el mes de diciembre, pero con posibilidades de modificación de acuerdo con los decretos que se vayan dando desde la presidencia.

