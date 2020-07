SIAB desestima informe de posible colapso de Aquarela de la SCI

La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar - SIAB, consideró que, dado el gran impacto mediático e institucional que ha generado el proyecto de vivienda multifamiliar Aquarela Torre 1 que se construye en el Distrito de Cartagena, y recientemente el contexto y conclusiones del informe Técnico Estructural realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, era necesario también que a través de la Comisión de Infraestructura de la SIAB, de la cual hacen parte ingenieros especializados en esa materia y con reconocida experiencia emitieran un concepto técnico sobre el informe técnico de la SCI, sin que medie interés alguno, actuando bajo total independencia y autonomía, a fin de aportar sus conocimientos en pro de lograr tener más claridad y elementos de juicios para la toma de decisiones trascendentales que requiere el Distrito de Cartagena y de manera general la ciudadanía.

El Informe técnico rendido por la Comisión de Infraestructura de la SIAB, adicionando que hubo la necesidad de profundizar en algunos aspectos, para ello recabando información necesaria a fin de aclarar uno de los aspectos técnicos fundamentales en el diseño estructural, como era, determinar realmente las características geotécnicas del área del proyecto de acuerdo a los estudios geotécnicos realizados por la firma cartagenera CH Pereira Construcciones, que concluyeron que era Tipo D tal como está señalado en la Licencia de Construcción del proyecto expedida por la Curaduría Urbana No. 1 del Distrito de Cartagena, según Resolución No. 0595 del 28 de diciembre de 2015 y no Tipo E, por lo tanto el diseño estructural del proyecto cumple con la Norma Técnica que regula esa materia denominada por sus siglas NSR-10.

El informe fue presentado por Álvaro Tatis Morales, Presidente JD SIAB.