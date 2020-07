Vía Perimetral en Cartagena, a oscuras

La vía Perimetral en Cartagena sigue mandando un mensaje de alerta al distrito. Esta vez por el precario alumbrado público que no permite a sus vecinos, transitar con un mínimo de seguridad en horarios nocturnos.

Felipe Fuentes, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La María sector Las Delicias, llamó la atención del operador y el Gobierno Distrital, según él porque los daños han sido sistemáticos y nadie ha tomado cartas en el asunto.

"Con el problema del COVID-19 muchas personas están saliendo a realizar su actividad física pero con miedo porque estamos totalmente a oscuras. Me he comunicado con el concesionario y no dicen nada, servicios públicos de la Alcaldía tampoco, mientras tanto estamos en un total abandono", expresó el dirigente comunal.

Al problema de luz, se suma el hurto de adoquines y hasta la tierra, de este corredor cuyos 3.5 kilómetros parecieran ser territorio olvidado.