Denuncian audiencias virtuales para delimitar páramo del Almorzadero

La historia se repite, y campesinos de municipios cercanos al páramo del Almorzadero en Santander están denunciando que se reanudaron las audiencias virtuales que pretenden, supuestamente, continuar con la fase de información que busca dar a conocer los estudios sobre la delimitación de este ecosistema.

Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano manifestó que la reunión está citada para este lunes 13 de julio, hecho que han rechazado a través de un comunicado donde aseguran que no asistirán, ya que se atropella y viola el derecho a una participación amplia.

"Serán reuniones virtuales donde en estas zonas como Concepción no hay cobertura de datos o Internet. No permitiremos que nos desalojen de nuestros predios y no nos permitan seguir cosechando en nuestros cultivos" indicó.

Las comunidades campesinas solicitaron que se reanuden las audiencias de delimitación, luego de que pase y se normalice la situación, producto de la pandemia.

Buscan que se presente al congreso un proyecto de ley que garantice a los campesinos de la zona continuar desarrollando actividades agropecuarias.

"Ya no tenemos acceso a los proyectos productivos, al estar ubicados por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, como contempla esta ley" informó el presidente.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente reiteró que durante esta emergencia no se va a reanudar ningún proceso de delimitación en ningún ecosistema.

"Frente a los mensajes que circulan en redes sociales sobre supuestos acercamientos en territorio para entablar diálogos y legitimar los procesos participativos en la delimitación de los páramos 'Cruz verde – Sumapaz' y el 'Almorzadero', el Ministerio de Ambiente se permite reiterar que todas las reuniones relacionadas con el cumplimiento de sentencias quedaron suspendidas durante el término de la emergencia sanitaria", señala el Ministerio.

La delimitación del páramo del Almorzadero, que se había dado a conocer el 20 de enero de 2018, quedó sin piso jurídico por un fallo del Tribunal Administrativo de Santander.

Este ecosistema está ubicado en jurisdicción de municipios santandereanos como Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Guaca, San Andrés, Santa Bárbara y Tona. En Norte de Santander, el ecosistema se localiza en las poblaciones de Labateca, Chitagá y Silos.