VIDEO: Polémica por llegada de presentadora a Barichara

A través de su cuenta de instagram la presentadora Milena López subió una serie de fotografías de su llegada a Nativo Glamping, un hospedaje que funciona hace un año y tres meses en Barichara y que es de su propiedad.

De inmediato, se armó toda una polémica en redes sociales porque se supone que Santander mantiene cerrada las fronteras, y López ingresó con un grupo de personas de Bogotá, donde hay demasiados casos de Coronavirus.

En su misma cuenta de Instagram la presentadora señaló que no tienen síntomas del virus y no existe ningún riesgo de contagio, "nosotros no vamos a entrar a Barichara, no tenemos autorización para entrar al pueblo. Estamos en nuestro glamping encerrados y toda la comida la trajimos de Bogotá".

Barichara tiene actualmente 1 caso de COVID-19.