Tragedia familiar en Lebrija por la COVID-19

Ariana Rincón, del municipio de Lebrija, indicó que la pandemia se ha llevado a dos de sus seres queridos, su mamá y abuela.

Estas dos personas portaban covid - 19 y murieron de un paro respiratorio.

Rincón explicó que tuvo que hacer varias llamadas para realizarse las pruebas para saber si portaba el virus, pues , al parecer, no se está realizando el cerco epidemiológico al debido tiempo.

Nuevo traslado humanitario de migrantes venezolanos

"La atención con Sura hasta ahora lo logré, los medicamentos los he comprado, hago un llamado por la negligencia del estado, no están haciendo las pruebas, las eps son negligencias, los resultados las entregan tarde, hasta ahora se le hace las pruebas a mi núcleo familiar, luego de 15 días, va ser un desastre, no se está haciendo un cerco epidemiológico".

Dos fallas podrían estar ocasionando los temblores en Santander

Además de estas dos víctimas fatales, hay otro familiar que está en la UCI.