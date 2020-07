No llevar la cédula no acarrea multa: Tribunal Administrativo de Boyacá

Un Fallo de Segunda Instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá, le dio la razón a un ciudadano comerciante de Villa de Leyva (Boyacá), que en noviembre del 2018, fue objeto de un comparendo de un salario mínimo mensual legal vigente, por no identificarse con el documento físico de su cédula ante el comandante de la Estación de Policía de Villa de Leyva, para la época de los hechos.

David Contreras, abogado defensor del ciudadano, explicó que “los magistrados, nos dieron la razón tras haber tutelado los derechos al debido proceso, la defensa y el mínimo vital, que fueron evidentemente vulnerados por la Policía Nacional – Comandante de Estación de Policía de Villa de Leyva y el Municipio de Villa de Leyva – y la Inspección de Policía. Con esta sentencia, se demuestra que la Policía comete muchos errores en la aplicación del código de policía, y son muchos los casos parecidos en Colombia, donde la gente resulta cancelando millonarias multas por comparendos injustos, así que esto debe ser un precedente para todos”.

Agregó Contreras que “entre otras cosas, los magistrados señalaron que no es cierto, que es un mito que se tenga que llevar el documento físico de la cedula o de identificación, sopena de que uno pueda ser objeto de este tipo de medidas de comparendo o sanciones, eso es falso. Lo que la ley prohíbe es que uno se niegue a identificarse, que restrinja, que prohíba y que dificulte la identificación, esos son los verbos que están en el código, más no que no porte el documento en físico. En este caso en concreto como en otros casos en el país, el ciudadano dio su número de identificación, aunque no porte el documento físico. Los ciudadanos incluso pueden presentar algún otro documento que lleven en físico, o que soporten en medio magnético, como en un correo eléctrico o en un celular, eso es válido y legal”.

El tribunal ordenó compulsar copias sobre el caso a la Procuraduría General de la Nación para que se revise el actuar del entonces comandante de estación, así como del inspector de policía.

Además, se ordenó enviar a capacitaciones a los miembros de la policía en Boyacá y se revocaron todas las sanciones injustamente aplicadas a un ciudadano.