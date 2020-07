Alcaldía de Cartagena niega revocatoria contra la APP Corredor Portuario

Por medio de una carta, la jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Myrna Elvira Martínez, dio a conocer que la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo que adjudicó la polémica Alianza Público Privada (APP) “Corredor Portuario de Cartagena”, fue negada.

Caracol Radio conoció que en la misiva la administración distrital argumenta que la solicitud presentada por Héctor Pérez Fernández; presidente de la Veeduría Popular por Cartagena; coadyuvada por Julio Romero Alandete, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga no cumple con los requisitos de procedencia para que sea analizada.

“El peticionario no es parte dentro del proceso llevado a cabo, sino un tercero, que no se encuentra contemplado por la norma como legitimado para hacer dicha solicitud. Que en razón de lo anterior, la solicitud presentada no puede ser tramitada por falta de legitimación”, aseguró la Alcaldía.

La jefe de la Oficina Jurídica se basó en la sentencia del 13 de junio de 2011 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual asegura que: “son los oferentes no favorecidos así como la misma administración, quienes en realidad de verdad ostentan un interés legítimo para demandar un acto de adjudicación, en tanto podrían alegar que fueron privados injustamente del derecho a ser adjudicatarios, o se vieron afectados con la adjudicación”.

Cabe recordar que según Héctor Pérez, la adjudicación de esta APP fue obtenida por “medios ilegales”, teniendo en cuenta lo que determina el inciso 3 del artículo 9 de la ley 1150 de 2007. “El alcalde del momento Pedrito Pereira, lo firmó y siguió con el trámite no estando facultado. En este caso el Concejo tenía que autorizar al mandatario para firmar contratos”, sostuvo el abogado promotor de la petición.