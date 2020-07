Procuraduría absolvió a ex gte del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias

La Procuraduría General de la Nación absolvió al ex gerente del Fondo Nacional del Ahorro Ricardo Arias Mora investigado por presunto sobre costo en la compra del edificio de la entidad.

Así lo determinó el ministerio público al absolver de responsabilidad disciplinaria por presunto detrimento patrimonial por más de $28.000 millones de pesos, generado por la compra del edificio para la sede principal del FNA por un valor superior al comercial, a Ricardo Arias Mora, ex presidente del FNA.

Estamos hablando de la promesa de compraventa No. 149 de mayo 8 de 2012, el otrosí No. 1/1 de julio 14 de 2012 y la escritura pública 02427 de diciembre 26 de 2012, para adquirir el inmueble ubicado en la carrera 65 No. 11-83 de Bogotá, por un valor de $79.000 millones de pesos.

Sin embargo las pruebas presentadas por el abogado de Arias, Juan Carlos Cárdenas demostró que Ricardo Arias no vulneró el Manual Interno de Contratación de la entidad cuando adquirió la nueva sede por $79.000.000.000 ya que dicho manual no contiene el deber expreso de realizar dos “avalúos”, y por lo tanto no existió violación del deber funcional.

Y agrega en la decisión “La Procuraduría encontró razonable el entendimiento dado por el exdirector del FNA a los requisitos del manual sobre el estudio de mercado, interpretación que se evidenció al contar con tres cotizaciones con precios de inmuebles diferentes y un avalúo sobre el que consideró la mejor opción”

En el desarrollo de la acción disciplinaria el órgano de control evidenció un posible sobrecosto en la adquisición del inmueble y envió copias de la actuación a la Contraloría General de la República para proceso fiscal que adelanta por los mismos hechos, y a la Delegada de Conciliación Administrativa para que evalúe la precedencia de presentar una acción popular en defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa.

A través de redes sociales, el ex director del FNA Ricardo Arias Mora expreso “se demostró el cumplir riguroso de nuestro parte a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad y cuando a una persona se le ABSUELVE, es porqué se le expresa que ha quedado libre de culpa alguna y se declara para ella la NO RESPONSABILIDAD de algún hecho que presuntamente se le hubiera atribuido”

Y agrega “Por ello y al recibir con enorme gozo el fallo que desde casa les compartimos, nuestra voz agradecida con tantos y tantos amigos en Colombia y en otros países quienes UNIDOS A DIARIO con su ORACIÓN nos manifestaron siempre su compañía y su solidaridad. Gracias mil gracias a TODOS sin excepción.