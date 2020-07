En la mañana de hoy el Comité Municipal Interdisciplinario de Alternancia sostuvo una reunión virtual, en la que se decidió con base en varios aspectos, que Montería no regresará a clases presenciales en lo que resta del año.

El comité respaldó la decisión de la Alcaldía de no permitir que los niños y jóvenes retornen a las aulas en medio de la pandemia. La comisión está integrada por representantes de las secretarías de Salud, Tránsito, General y Gobierno; un directivo de colegio oficial, uno de las instituciones privadas y un representante de los Institutos de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en Montería.

Sobre el particular, el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanín, afirmó: “Montería no volverá a clases presenciales este año; es un riesgo que no vamos a correr. Además, estamos en sintonía con los padres de familia a quienes les consultamos y tampoco quieren que sus hijos vuelvan a clases”.

De acuerdo a la información entregada por el secretario de Educación Municipal, Óscar González Herrera, entre las razones que se tuvieron en cuenta para la decisión está el intermitente servicio de agua en la zona rural, lo que impide que los estudiantes cumplan con el lavado de manos constante, la poca consciencia de los estudiantes más pequeños en cuanto a la necesidad de guardar el distanciamiento y los temores de los padres de familia relacionados con el riesgo de contagio.

Esto último, tal y como lo hicieron saber en la reciente encuesta realizada a padres de familia de estudiantes de la zona urbana de los grados 6° a 11° de establecimientos educativos oficiales. Más de 7.000 padres han contestado la encuesta y 94.2 % dijo no al retorno de las clases presenciales de sus hijos.

Desde la Secretaría de Educación se acompañará y apoyará a los establecimientos educativos en la reestructuración de sus procesos pedagógicos para la atención de los estudiantes en casa.

La Alcaldía anunció que se formará a los docentes en el diseño y construcción de guías pedagógicas para la atención de los estudiantes en casa. Así mismo, se invertirá en computadores para apoyar a los estudiantes en el trabajo académico en casa y se diseñará una solución de conectividad que apoye a los estudiantes que necesitan estar conectados.