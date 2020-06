Critican ‘Donatón por los niños’ asegurando que Distrito sí tiene recursos

Durante la jornada de “Donatón por los niños” promovida por la Alcaldía de Bogotá en búsqueda de recursos para financiar las conexiones y tabletas o computadores para menores de edad que no tengan acceso a internet, algunos congresistas criticaron la campaña.

El representante de los decentes, David Racero, señaló que si bien no está en contra de la donación como un acto solidario y fraterno, la donación privada no debe y no puede asumir las responsabilidades del estado.

Racero detalló que el Distrito cuenta con al menos 22 billones de pesos para la vigencia del 2020 y no puede ser posible que no se puedan adecuar estos recursos para garantizar acceso a internet y computadores o tabletas para los niños que no los tienen.





"No estoy en contra de donación como acto solidario y fraterno. Pero donación privada no puede asumir la responsabilidad del Estado. Es inaudito que Alcaldía Bogotá con $22 billones vigencia 2020 no sea capaz de adecuar presupuesto para garantizar PC y conectividad a todos los niños", escribió en Twitter el representante.