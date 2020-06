“Bogotá ha crecido un 166% en Unidades de Cuidado Intensivo”: Claudia López

En diálogo con Lo que necesitamos saber de Caracol Radio, Claudia López, indicó que el gobierno de la ciudad si ha invertido para la adquisición de Unidades de Cuidado Intensivo y que esto junto al aporte en la red privada de salud, ha permitido un crecimiento en las unidades de atención.

“El sistema Público y privado de Bogotá ha crecido en un 166% en Unidades de Cuidado Intensivo, Bogotá ha comprado 140 unidades adicionales y el sector público ha comprado 50 y se van a traer 125 más, pero yo le informé al presidente desde el 23 de abril, por escrito, que íbamos a necesitar 2.000 unidades en junio”, explicó la alcaldesa de Bogotá.

Indicó Claudia López que la ciudad ya superó el 71% en la utilización de camas de las UCI en Bogotá, y fue enfática en señalar que si se llega al 75% se mantendrá firme en hacer la solicitud al Presidente para volver a hacer 14 días de cuarentena general en Bogotá.

“Estamos en el 71%, yo anuncie con antelación el acuerdo por el cuidado, si llegamos al 75% le solicitaré al presidente que volvamos a hacer 14 días de cuarentena general en Bogotá porque lo necesitaríamos, hasta tanto no lleguen las Unidades de Cuidado Intensivo que el presidente se comprometió a entregar en junio y desafortunadamente no ha podido entregar, mientras no lleguen tendríamos que considerar esa posibilidad”.

La reunión de la alcaldesa con el Ministro de Salud permitirá establecer las medidas que se tomarían, dependiendo de la llegada de nuevas Unidades de Cuidado Intensivo.