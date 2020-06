Almacenes de electrodomésticos en Cúcuta listos para venta virtual sin IVA

El Gobierno Nacional debido a los problemas de aglomeración que se presentaron en la primera jornada en donde se suprimió el Impuesto al Valor Agregado IVA, está analizando que el 3 de julio se regule la compra de electrodomésticos solo de manera virtual y así obtener este beneficio.

Esta medida será acatada por todos los establecimientos y se cuentan con los medios tecnológicos para cumplir con estas medidas, sin embargo se dejan ver algunos reparos que podrían tener los distribuidores y los clientes al limitarse la compra de los electrodomésticos de manera virtual.

Andrés Felipe Londoño Jaramillo gerente comercial del almacén de cadena Best Buy en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que el público objetivo que ellos manejan compra con facilidades en créditos y que podría generar un descenso en las ventas virtuales.

“Estamos preparados para las ventas virtuales y las recibimos de la mejor forma , sin embargo nosotros les vendemos a los estratos 1, 2 y 3 y muchas personas de estas no poseen las tarjetas de crédito o débito, estas personas son las que también necesitan hacer estas compras y no van a poder, también logramos superar la primera jornada con el inventario que teníamos, pero el mundo entero paro y en el oriente donde se fabrican los electrodomésticos también dejaron de producir, no sabemos si los distribuidores estén preparados por que podrían tardar hasta tres meses en traer productos, además que el día sin IVA se avisó con un mes de antelación y por eso pudimos pero para los dos días siguientes no sabemos del inventario” dijo el funcionario.

Londoño Jaramillo reitero que el pasado 19 de junio se hicieron ventas 10 veces mayores a las que se hacen en una semana y que esto contribuyo a la recuperación económica de la empresa, teniendo el flujo de caja necesario para cumplir con los compromisos económicos de sueldos y demás pagos.

De igual forma hizo un llamado a las autoridades y la alcaldía a reforzar la vigilancia en las afueras de los establecimientos en los dos días sin IVA faltantes, buscando que se respeten las distancias sociales.