“Han guardado silencio”: abogado de concejal cuestiona falta de respuesta del Concejo de Cúcuta

José Oliverio Castellanos Navarro concejal de Cúcuta por el partido Cambio Radical( Foto Concejo de Cúcuta )

Cúcuta.

El abogado del concejal José Oliverio Castellanos Navarro cuestionó la falta de respuesta del Concejo de Cúcuta frente a las solicitudes radicadas para que se permita el regreso del cabildante a la corporación, pese a las decisiones judiciales que, según la defensa, ya resolvieron el proceso en su contra.

Tulio Adrián Ortiz, representante legal del concejal, aseguró a Caracol Radio que durante las últimas semanas han enviado diferentes memoriales a la Mesa Directiva y a la plenaria del Concejo solicitando que se dé cumplimiento a la decisión judicial, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

“Se han radicado diferentes memoriales ante la corporación y lo sorprendente es que han guardado silencio en darnos los radicados de los documentos que se han enviado”, afirmó el jurista.

Según explicó, las solicitudes fueron enviadas a través de los distintos canales institucionales del Concejo con el objetivo de que se defina la situación del cabildante y se le permita retomar su curul.

El abogado señaló que la única respuesta conocida hasta el momento corresponde a la contestación presentada por la corporación dentro de una acción de tutela, documento en el que, según indicó, se reconoce la existencia de la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

“Ellos reconocen el auto del tribunal que dice ‘obedézcase y cúmplase’, pero manifiestan que no es claro”, sostuvo Ortiz, quien considera que esa interpretación estaría retrasando el cumplimiento de la decisión judicial.

Ante este panorama, la defensa anunció que continuará impulsando acciones legales para exigir que se permita el regreso del concejal al cabildo municipal.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a esta situación”, concluyó.