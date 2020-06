Presunto feminicida quedó en libertad por vencimiento de términos

A raíz de los continuos aplazamientos de las audiencias, el Juzgado 34 municipal de garantías le concedió la libertad a Nelson Arturo Caro Zorro por vencimiento de términos en el proceso que enfrentaba por el presunto feminicidio de su pareja y madre de su hijo de 4 años, Leidy Johana Hernández.

Su familia pidió justicia y expresó su temor por las represalias del hombre. ”El proceso se ha dilatado por su defensa. Esa audiencia no fue notificada de manera correcta a las diferentes instituciones para nuestra participación como víctimas ni de los entes que protegen estos derechos, no se nos dio garantía de que él no se puede acercar a la familia, ni de que volverá a comparecer en futuras audiencias. Hacemos un llamado para que se haga justicia y este crimen no quede en la impunidad”, afirma su hermana en un video.

Los hechos por los que se le acusa a Caro, sucedieron el 21 de mayo de 2019 en el barrio Molinos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Leidy al interior de su vivienda y con múltiples heridas de arma blanca.

La mujer ya había advertido a su familia sobre el riesgo que corría, sin embargo, no alcanzaron a auxiliarla. Caro Zorro fue capturado una semana después en Villanueva, Casanare.