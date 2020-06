De manera remota, UTB iniciará clases del segundo semestre del 2020

La Universidad Tecnológica de Bolívar dará inicio al desarrollo del pensum académico del segundo periodo de 2020, en su totalidad, de manera remota, informó el rector de esta Institución de Educación Superior, Alberto Roa Varelo.

La decisión tomada fue basada en los datos más recientes del avance de la pandemia en Cartagena y teniendo en cuenta las recientes directrices emanadas del Gobierno Nacional, tres meses después del inicio del aislamiento preventivo, aseguró el rector de la UTB. “Estamos comprometidos con la salud y bienestar de nuestra comunidad y como aporte a nuestra ciudad, que aún no ofrece las condiciones necesarias para asegurar la salud de todos. Si bien algunos sectores de la economía han iniciado su apertura, es vital que aquellos que contamos con la capacidad para continuar desde casa, así lo hagamos”.

Dijo que, desde la llegada de la pandemia causada por el COVID-19, la Universidad Tecnológica de Bolívar ha velado con especial cuidado por el bienestar y la salud de toda su comunidad. A través de diferentes medidas, acatando las normas impuestas por las diferentes instituciones nacionales y locales, al tiempo que se desarrolló de manera ágil y exitosa un modelo que ha permitido asegurar la continuidad de proyecto formativo de la Universidad Tecnológica, tanto en pregrado como en posgrado.

En este sentido el rector Roa Varelo, afirmó que, para el segundo periodo, la UTB ha fortalecido su modelo de docencia remota DoReTIC 2.0, basado en los principios de confianza, responsabilidad, flexibilidad y cuidado mutuo. “El modelo se ha enriquecido con nuevas herramientas, plataformas, recursos y estrategias que permitirán mantener altos estándares de calidad y asegurar el correcto desarrollo del semestre académico. Así mismo, todo el equipo docente y administrativo ha venido trabajando arduamente en el mejoramiento continuo de todos los procesos que soportan nuestro objetivo de brindarles una formación de excelencia”, agregó.

“Estamos preparados con estrictos protocolos de bioseguridad”

Sin embargo, y pese a los procesos de educación remota para el segundo semestre de 2020, la Universidad Tecnológica de Bolívar, está preparada con estrictos protocolos de bioseguridad para volver a clases de manera presencial.

“Cuando las circunstancias lo permitan, de manera gradual y responsable incorporaremos la alternancia de algunos cursos, para lo cual ya estamos preparados con estrictos protocolos de bioseguridad; no obstante, se mantendrá durante todo el semestre la condición de no obligatoriedad de la presencialidad con el fin de no generar cambios durante el desarrollo de este”, aseguró el rector de la UTB, Alberto Roa Varelo.

Dijo finalmente, en mensaje enviado a toda comunidad educativa de la UTB, que “es mi deseo ratificarles que nos mantenemos firmes en nuestro compromiso como institución de continuar brindándoles todas las posibilidades para asegurar la continuidad de su proyecto formativo, con estándares de calidad y actuando siempre con responsabilidad tal y como lo hemos hecho durante nuestros 50 años de existencia”.