VIDEO: Detrás de contratos para mercados estarían financiadores de campañas

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado reveló que en los próximos días dará a conocer más nombres de alcaldes y gobernadores que están involucrados en manejos irregulares de recursos por la atención a esta pandemia.

Aseguró que en el marco de las investigaciones se pudo establecer que mandatarios en el país habrían hecho contratos con las mismas personas financiadoras de sus campañas políticas el año pasado.

"No me voy a referir a casos en particular, solo tengo que decir que ya hay 14 alcaldes imputados por interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, peculados y falsedades ideológicas en documento público" añadió.

Las investigaciones con la Procuraduría y Contraloría continuarán porque son evidentes las irregularidades en las que han caído algunos gobernantes en contratos para la atención a la comunidad de mercados y elementos de bioseguridad durante esta emergencia.