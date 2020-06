Así viven los médicos su día del padre en una Unidad de Cuidados Intensivos

Luis Alfredo Morales es médico; el día del padre lo pasará en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos del hospital San Rafael de Tunja, atendiendo pacientes con COVID-19.

Cuenta que su rutina diaria comienza a las cinco de la mañana para estar 45 minutos después en el hospital, allí realizar su proceso de desinfección, lavado de manos y vestir sus elementos de protección para proceder a evaluar a todos los pacientes ofrecerle, lo mejor en cuanto al manejo y conocimiento, durante 12 horas de trabajo.

“Afortunadamente en mi sitio de trabajo nos han brindado todos los elementos de protección, y tenemos a disposición todo lo que necesitamos”, cuenta.

Lo más duro en medio de la emergencia, fue la decisión que debió tomar con su esposa, también profesional de la salud, de enviar a su hija de 13 años de edad a la casa de los abuelos.





“Tenemos contacto telefónico diario a través de llamadas, WhatsApp, pero lastimosamente no podemos tenerla acá en el apartamento, eso ha sido difícil, para nosotros”, cuenta.

En el trabajo, la situación no es menos compleja al momento de la separación de familias en medio de la pandemia. “Por ejemplo de un paciente fallecido que sus familiares no pudieron estar ahí el duelo o simplemente no lo pueden visitar”.

Don Alfredo llega a su apartamento y no tendrá a su hija para abrazarla, pero a la vez, cierra sus ojos tranquilo, porque salvó una vida más en su trabajo.