En un mundo que transcurre a puertas cerradas, las buenas acciones pueden ser un calmante para el ‘dolor de cabeza’ que ocasiona la crisis mundial por el nuevo coronavirus.

Tal vez muchos quisieran que fuera el antídoto para el sufrimiento de quienes lo han perdido todo, pero no es así, simplemente es una dosis de vida que da aliento a quien más lo necesita.

En tiempos de pandemia, la esperanza se convierte en el bastón de los agotados en silencio, de aquellos que, sin pensarlo, dejaron todo a un lado para defender, cuidar y convertirse en héroes anónimos a los que poco tributo se les hace.

Pero esta vez no se habla del personal médico, sino de los policías, otros combatientes del espíritu de la muerte. Aquellos uniformados que están confinados en lugares asignados para ellos, quienes salen a atender requerimientos de la ciudadanía bajo climas inclementes, expuestos día a día al coronavirus.

En el Magdalena, el policía sí tiene quien le escriba. Con esta campaña, el comando Departamental hace entrega de cartas y videos a los uniformados que atienden la emergencia por el coronavirus y su único objetivo es alentarlos en su trabajo.

“Apuntándole al bienestar de la Policía, diseñamos una campaña dentro del comando del departamento, coordinada con obras sociales que se denomina ‘El policía sí tiene quien le escriba’, en honor a nuestro Gabo (…) hemos ido a esos departamentos lejanos del país para que nuestros policías puedan tener de primera mano una carta, un video de parte de sus hijos, la hemos entregado y ha sido muy grato”, señala el comandante de la Policía Magdalena, coronel Samir Giovanny Paba.

El alto oficial resalta la importancia de recargar energías a través de estos mensajes familiares en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Lo más importante de todo es que hemos hecho varios acercamientos con nuestros policías y esto ha sido muy emotivo. Recargan energías en la intimidad para garantizar y salvaguardar la vida de los colombianos que hoy, muy pocos, se encuentran incumpliendo las medidas decretadas por el Gobierno Nacional”, refiere.

SORPRESA INESPERADA

Son varios los uniformados los que han recibido sus cartas, muchas de ellas llegan desde el interior del país, en donde familiares, hijos, amigos, hermanos, expresan sus sentimientos de aliento durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

“Me pareció una experiencia única, me cogieron de sorpresa. Como policía esas cartas nos ayudan a seguir adelante (…) no me lo esperaba. Las cartas nos llenan, saber que nos tienen en su corazón es algo grato, – refiriéndose a sus allegados –el que nos recuerden cuánto nos aman nos alienta demasiado, es muy bonito”, asegura el subintendente Edy Yoar Vasco Arboleda, subcomandante de la estación de Policía de Aracataca, Magdalena.

Este oficial que tiene 16 años en la institución afirma que, desde el comando departamental de la Policía, se ha abordado la pandemia con un enfoque más cooperativo y basado en los derechos humanos, debido a que su comandante, coronel Samir Paba, ha solicitado medidas urgentes y detalladas para evitar que el COVID-19 llegue hasta sus uniformados, quienes atienden de día y de noche las necesidades de las comunidades de los municipios del Magdalena.

“Nos brindan mucho apoyo con tapabocas, instructivos de la enfermedad, cómo debemos abordar a la comunidad, nos capacitan en estos temas importantes para evitar contagios en los compañeros y sobre todo en la comunidad misma”, detalla Edy Yoar Vasco Arboleda.

Señala que “cuando atendemos requerimientos se nos pasa por la mente muchas cosas. Lo que queremos es que las personas entiendan la gravedad de la enfermedad. Uno está lejos de la familia, quiere estar con ellos, pero no podemos porque nuestro deber es responder a la ciudadanía. Ojalá yo estuviera en casa con mis hijos, esposa, mamá, pero uno está acá para hacerles saber la realidad de lo que está sucediendo”.

POLICÍA DE PROFESIÓN, PADRE POR VOCACIÓN

El subintendente Edy Yoar Vasco Arboleda, con disciplina y amor educa a sus hijos, mientras sirve a toda una comunidad. Este oficial ha logrado ganarse la confianza de los cataqueros, por su carisma y conocimiento de las costumbres del pueblo de ‘Gabo’.

“El día de un Policía es levantarse, ponerse su uniforme y leer las consignas de trabajo que se tenga durante el día. Acá nos tienen aprecio (...) estas fechas del Día del Padre uno tiene que saberlas llevar muy bien, uno está lejos y es papá también, pero siempre con moral. Uno sabe que en algún momento va a llegar a abrazar a sus hijos y eso nos reconforta", explica el subintendente.

Fuera de su trabajo, Edy Yoar Vasco Arboleda es un hombre de hogar, paciente, tranquilo y fiel creedor de que la educación marca la diferencia en la crianza de los hijos.

Además, considera que las buenas prácticas de la institución dejan enseñanzas en la ciudadanía.

"Mi mensaje es que recen bastante, estén muy pegados a Dios. Acaten las normas de bioseguridad para evitar el contagio (...) a los compañeros que estén contagiados les mando muchos ánimos, de esta vamos a salir todos y feliz Día del Padre, que mi Dios me los bendiga a todos", concluye.