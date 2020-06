Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, viernes 19 de junio

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Las medidas establecidas para el día sin IVA son suficientes para garantizar la seguridad en Armenia

Así lo manifestó el secretario de gobierno de la capital del Quindío, Javier Ramírez que recordó que esta actividad brinda la reapertura al comercio pero con las restricciones pertinentes.

Vale anotar que las personas que tengan cédulas terminadas en impar podrán salir en el horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y las personas con cédulas terminadas en par saldrán de 3:00 p.m. a 12:00 a.m.

en la ciudad no se ha establecido el toque de queda o la ley seca para la celebración del día del padre el próximo domingo si se han implementado medidas como la que tiene que ver con el comercio que estará desde las 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y después de esa hora no se podrá expender licor.

Los comerciantes consultados por Caracol Radio se mostraron a la expectativa de los resultados de este día sin IVA, sin embargo los ciudadanos al responder una cuenta en twitter manifestaron que no saldrían a comprar a pesar de los anuncios de precios justos y descuentos.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Ocho nuevos casos de COVID-19 se reportaron en las últimas horas en el Quindío, ya son 139 los casos de coronavirus en el departamento, de los cuales 111 ya están recuperados, 25 están activos.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Denuncian que en el Quindío las ARL siguen entregando dotación de mala calidad para el personal de salud en medio de la pandemia del coronavirus

La secretaria de salud del Quindío, Yenny Trujillo, afirmó que realizan seguimiento a las IPS públicas y privadas para que garanticen al personal de salud de los centros asistenciales, los elementos de protección en el marco del COVID- 19. Además, resaltó que las directivas de un hospital del departamento regresaron los tapabocas a la ARL porque no eran de buena calidad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Problemas administrativos afectan la funcionalidad del centro de regulación de ambulancias en Armenia, Crue

En redes sociales se conoció una denuncia en cuanto a un presunto cierre del Centro Regulador de Ambulancias lo que generó alarma en la ciudad.

Caracol Radio consultó al secretario de salud, Gabriel Urrego, quien manifestó que no es cierto que exista un cierre pero si hay una dificultad de contratación lo que ha generado la dificultad en la funcionalidad del mismo.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Desde la Academia de Historia del Quindío llamaron al Gobierno Nacional para que a través de la UNESCO se agilicen los procesos que permitan la repatriación del Tesoro Quimbaya al país

El Presidente de la Academia de Historia del Quindío Fernando Jaramillo Botero, dio a conocer que en una carta enviada al presidente Iván Duque para que se dé el cumplimiento de la sentencia de la corte constitucional en cuanto a la recuperación del Tesoro Quimbaya que reposa en el museo América de Madrid.

Además señaló que se debe acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia de derecho internacional como es la mediación del Comité Intergubernamental de la UNESCO para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus Países de Origen.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Quejas y denuncias disciplinarias anunciaron ciudadanos y veedores en contra de los concejales de Armenia, Brayan Naranjo y Hugo Aristizábal por las presuntas irregularidades en la presentación del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo

Esto teniendo en cuenta que en el despacho del alcalde de Armenia reposan dos proyectos de acuerdo uno con 35 artículos y otro con 37, lo grave es que los documentos fueron radicados de forma diferente y desconociendo las decisiones de la plenaria del pasado lunes festivo que revocaron dos artículos.

Se espera que en las próximas horas se conozca pronunciamiento de la procuraduría provincial de Armenia en torno a su actuación preventiva frente a las decisiones de la mesa directiva del concejo municipal.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En la vereda El Congal del municipio de Circasia, la policía capturó a siete personas que arrasaron tres mil metros cuadros de guadua y otros árboles en el área forestal protectora de la quebrada Las Yeguas.

Alias Muelas, señalado de controlar el tráfico de estupefacientes en la comuna 4 de Armenia, fue capturado en las últimas horas en un operativo adelantado en el barrio el Prado de la capital del Quindío por la Sijín de la policía.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La empresa Amable informó que reiniciaron labores en la carrera 19 de Armenia

El gerente de la entidad, Jesús Antonio Niño, dio a conocer que se reiniciaron las obras de rehabilitación vial con todos los protocolos de bioseguridad. El gerente aclaró que la obra aumentó 60 millones de pesos por los protocolos de bioseguridad. Agregó que con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de transporte y el Banco Interamericano ajustaron los costos.

La pandemia generó los retrasos en el inicio de las obras del paradero del Hospital San Juan de Dios de Armenia

Así lo dijo el gerente de la empresa Amable, Jesús Antonio Niño, aseguró que las obras deberían haber iniciado en el mes de marzo pero ante la actual contingencia se generaron las dificultades.

Otra de las obras que reiniciaron es el puente de los Quindos sector de los Naranjos la cual se hará en 8 meses y tiene una inversión de 4.300 millones de pesos. La terminal de ruta del barrio Puerto Espejo tiene un acta de inicio para el 23 de junio con un tiempo de ejecución de 4 meses.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Hasta el 30 de septiembre se amplío el plazo para el pago del impuesto vehicular en la vigencia 2020 en el departamento del Quindío.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

12 tiendas de café especial hacen parte de la prueba piloto de reapertura en Circasia.