Casos de Coronavirus en la cárcel de Cartagena se elevan a 499

Un llamado de alerta elevó el sindicato de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por la grave situación sanitaria que se registra en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena, gracias a la propagación del Coronavirus. El último reporte del organismo, da cuenta que los casos confirmados de COVID-19 en el penal se elevaron a 499, siendo el segundo en el país con más personas contagiadas.

De acuerdo a Edward Montaño, presidente del sindicato, solamente se le han aplicado pruebas a los internos de dos patios, por lo que pidieron presencia del Gobierno Nacional con el propósito de acelerar el número de muestras lo más pronto posible.

“Contrario a lo que dice la directora del DADIS, Johana Bueno, no hay sitios de aislamientos, no hay dónde meter tanto contagiado. En los patios se están contagiando completamente, no hay un lugar dónde los podamos mover. Las autoridades desconocieron su compromiso con el Inpec y están haciendo caso omiso de atender a esta población vulnerable”, manifestó Montaño.

Según el dirigente sindical, los casos han aumentado rápidamente por la demora en la realización de pruebas y entrega de resultados.

“A pesar del fallo emitido por un Juzgado a favor de las personas privadas de la libertad y los funcionarios del INPEC, las entidades accionadas han sido pasivas en la realización de pruebas y entrega de resultados. Esto nos impide reaccionar con más rapidez, los resultados se están entregando con mucha demora”, explicó Montaño.

Edward agradeció a la Gobernación de Bolívar por la entrega de algunos elementos de bioseguridad que han sido de gran ayuda, sin embargo, aseguró que no es suficiente.

“Esto se debe realizada ocho días, no tenemos por el momento los elementos de bioseguridad porque ya se nos acabaron. La vida útil se terminó”, puntualizó.

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Johana Bueno, no se ha referido sobre el tema.