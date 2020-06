Propietarios de gimnasios protestaron en Cúcuta por reapertura

La crisis económica que se ha generado por la propagación de la pandemia en Colombia ha afectado a todos los sectores comerciales en la frontera, sin embargo los establecimientos que han sufrido más repercusiones son los que trabajan con aglomeración de personas.

Es el caso de los gimnasios en Cúcuta los cuales no han podido abrir sus puertas desde hace varios meses, por lo que en las últimas horas los propietarios de estos establecimientos, entrenadores y diferentes sectores fitnes adelantaron en el centro de la ciudad una protesta, exigiendo opciones para regresar al funcionamiento bajos estrictos protocolos de bioseguridad.

También le puede interesar: Hoteleros en la frontera en crisis por la pandemia

Larry Acevedo quien era dueño de un gimnasio y tuvo que cerrar, le dijo a Caracol Radio que la situación cada día está más compleja al estar completamente paralizados.

“Yo llevo cuatro meses en donde no he podido abrir el negocio, esto me ha dejado grandes pérdidas y me toco entregar el local por que no tenía dinero para el arriendo, necesitamos una solución para volver a abrir con todas las normas exigidas por el gobierno y que se reinicie esta actividad física, yo devengaba un promedio de 8 millones de pesos diarios distribuidos en los empleados y el pago del arriendo, pero ahora no tengo nada de nada” dijo el empresario del ejercitamiento.

Indicó que los alivios económicos y subsidios han sido para todos los sectores, y que el gobierno no ha tenido en cuenta a este gremio que es importante para mantener la salud de la población.