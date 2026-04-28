Obra habría provocado afectación en 52 viviendas de San Cayetano, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un total de 52 familias resultaron afectadas por el desbordamiento de un afluente en la vereda Santa Rosa, sector Las Piedras del municipio San Cayetano, tras una emergencia que la comunidad atribuye a la intervención del cauce del río durante una obra que se ejecuta en el municipio de El Zulia.

Según los habitantes, los trabajos buscan proteger la tubería del acueducto ante la fuerza del río Peralonso, pero durante su ejecución el flujo de agua habría sido alterado, concentrándose en un solo brazo y generando la creciente que terminó inundando vivienda y cultivos.

“Pues a causa de una obra que están haciendo allá arriba en El Zulia, donde se divide el río Peralonso y Tortugas, el material que tenían ellos ahí, que ya lo estaban moviendo, pero lamentablemente el río bajó y nos lo amontonó abajo, y solamente con dos brazos se fue el agua por uno solo y reventó aquí por Rancho Paraíso”, explicó Hugo García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa.

El líder comunal precisó que 46 familias resultaron afectadas en el sector donde ocurrió la emergencia y otras 6 en la parte baja.

“Aquí en el ranco donde nos encontramos hay 46 familias afectadas y en la parte de debajo de la carretera hacia abajo hay 6, dañando aquí galpones de gallina y para la parte de abajo se dañaron tres parcelitas de arroz, una que tenía plátano y yuca”, detalló.

La creciente dejó graves afectaciones en la producción agrícola y pecuaria. Tres parcelas de arroz quedaron destruidas, así como cultivos de papaya, mango, plátano y yuca.

Además, se reportó la pérdida de más de 3.000 pollos, así como daños en la cría de marranos y peces (cachamas), afectando directamente los ingresos de las familias campesinas.

A esto se suman pérdidas materiales dentro de las viviendas, donde el agua dañó televisores, colchones, ropa y otros enseres, además de proyectos productivos como galpones de gallinas, pollos de engorde, gallinas ponedoras y sistemas de paneles solares.

La emergencia tomó por sorpresa a los habitantes, quienes tuvieron que evacuar en medio de la fuerza del agua.

“En realidad fue algo donde tuvimos que actuar rápidamente, gracias a Dios primeramente, pues que tengo una moto; la moto se me dañó toda, pero valió la pena porque en esa motico pude trasladar a los niños, me regresé y así sucesivamente hasta que la moto tuve que apagarla porque no me daba más”, relató Michael Navarro, residente del sector.

El habitante agregó que el nivel del agua alcanzó gran altura y representó un alto riesgo. “Llevaba dos niños de 7 y otro de 9 años, el agua ya me llegaba más o menos por la cintura y tenía mucha fuerza, pero sin embargo con la ayuda de Dios pudimos lograr salir y todos los niños los pudimos sacar; muchos habitantes acá colaboraron en ese momento y, como le digo, fue algo que el agua no avisó”, expresó.

Además de las pérdidas materiales, la comunidad advirtió sobre un posible riesgo sanitario en el sector de Rancho Paraíso, donde quedaron aguas estancadas y animales muertos.

“Sí, en este momento aquí en el sector de Rancho Paraíso sí, porque ya las gallinas está muy mal olor, ya quedó charco de agua, hay mucha humedad y el olor es impresionante”, señaló García.