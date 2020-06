Alcalde de Piedecuesta rechaza problemas en operación de Metrolínea

A través de su cuenta de twitter el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, rechazó que debido a problemas contractuales, el Sistema Masivo de Transporte, Metrolínea, no opere desde hoy en el municipio afectando a miles de usuarios.

Metrolínea suspende operaciones en el norte, Floridablanca y Piedecuesta

El mandatario señaló que es sumamente irresponsable que se les haya avisado de la situación a la madrugada de este miércoles, "Piedecuesta se resiste a seguir aguantando las irresponsabilidades de Metrolínea, a la 1:00 a.m., nos informa que no puede resolver un inconveniente contractual con un operador y por tanto no operará en nuestro municipio hoy. Por favor más consideración con usuarios de sistema", dijo el alcalde.

La situación en Piedecuesta es compleja ya que el sistema no operará en ningún barrio. A esta hora ya se presentan problemas en algunos sectores del municipio.

Buscan soluciones



El alcalde indicó que en diálogo con el Área Metropolitana se permitió la operación de las empresas de trasporte colectivo para superar esta contingencia. "Desde ya debemos revisar si esto debe ser permanente ante constantes quejas ciudadanas", señaló el mandatario.