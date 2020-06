Metrolínea suspende operaciones en el norte, Floridablanca y Piedecuesta

Metrolínea anunció que dejará de operar hasta nueva orden en el norte de Bucaranmanga, Piedecuesta y parte de Floridablanca debido a lo que se denominó como "circunstancias contractuales relacionadas con el Concesionario de flota Metrocinco Plus".

El hecho fue comunicado a la medianoche de este martes. El sistema enfatizó que "debe garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión que se tienen con los operadores de flota Metrocinco Plus y Movilizamos; y de recaudo Transporte Inteligente S.A. TISA". En tal sentido tomó la decisión de no permitir la operación del concesionario en mención que compromete el 59% de la operación del Sistema.

Emilcen Jaimes, gerente del Stim señaló que en el municipio de Piedecuesta no habrá en ningún barrio el servicio de Metrolínea y explicó que la decisión se tomó a partir de hoy porque "la aseguradora no emitió la renovación de la garantía de cumplimento de los requisitos para la ejecución del contrato y es por eso que no se puede seguir el contrato con Metro cinco Plus.

"En el caso que el operador Metrocinco Plus subsane la situación, el Ente Gestor procederá a reactivar la prestación del servicio en el porcentaje que le corresponde", destaca el comunicado.

En total salen de operaciones, 9 rutas, entre ellas la pretroncal T2 que hace el recorrido entre el sector de Lagos y la avenida Quebradaseca. También quedaron suspendidas las rutas P2, P6 y P13.