"No compres en comercios que abusan del consumidor", secretario Gómez

Este lunes festivo se conoció varias denuncias sobre presuntos aumentos de precio de productos, sobre todo de electrodomésticos, al aproximarse los días sin IVA en Colombia. Una medida con la que se busca incentivar la compra y reactivar la economía por la crisis generada por el coronavirus.

Uno de los que se pronunció a través de sus redes sociales fue el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien está en contra de las alzas de estos productos por parte de almacenes de gran superficie y tiendas online.

"No compres lo que no necesites. No compres en comercios que abusan del consumidor. #DiaSinIVA", dijo el funcionario.

Otro político que se fue contra las grandes superficies es el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, que dijo:

"Qué sucias las cadenas Alkosto, Falabella, Olímpica y Home Center etc. reetiquetando precios para robar a la gente que los ha enriquecido. Por creernos idiotas, por desleales con sus clientes y por castigar a esos ladrones, invito a la ciudadanía a no comprarles nada el #DiaSinIVA", dijo el senador.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, también dijo: "Problemas del Día sin IVA: 1. No aumentan el consumo. 2. Complican la administración tributaria. 3. Están mal focalizados. 4. Una parte del ahorro queda en los vendedores. Clave no agregar otro problema con un control de precios. Mejor no comprar a quienes los están subiendo".

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Emel Rojas afirmó: "Si las grandes superficies van a hacerle trampa al país en el Día sin IVA subiendo precios de forma previa para que ellos ganen un 19% más y no para que la ciudadanía ahorre ese 19% es mejor que el Gobierno Nacional tome medidas y aplace esta medida hasta que hayan garantías".

Por su parte, la DIAN afirmó que los comerciantes en el país deben cumplir con lo que dice la ley, en el sentido de trasladar un menor precio de los productos a los consumidores colombianos por el no cobro del IVA . De esta forma se garantiza la legitimidad y la credibilidad del nuevo instrumento que se está implementando en el país.