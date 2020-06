Hija de Ledher confirmó que el exnacotraficante está libre en Alemania

En la mañana de este martes 16 de junio, se confirmó que el exnarcotraficante Carlos Ledher fue entregado por las autoridades estadounidenses a el gobierno alemán. El colombo-alemán llegó en un vuelo de línea regular desde Nueva York a Fráncfort.

La hija de Carlos, Mónica Ledher, confirmó que su padre se encuentra en libertad en el país teutón y aclaró que desconocía que este hecho se iba a presentar el día de hoy.

Según el diario "Der Spiegel", Lehder será tomado a cargo por una organización caritativa por su estado frágil de salud. Además, su extradición habría sido gracias diplomático de Alemania con EE.UU. y Colombia, ya que el exnarcotraficante es hijo de un ciudadanos alemán, por lo cual tendría un pasaporte germano provisional.

Además, agregó que alguien en Alemania le confirmó que su padre estaba bien.



"Primero, disculpas porque ha sido una mañana muy loca, de muchos enredos

pero definitivamente mi papá está en Alemanía, ya se comunicó, no conmigo, pero ya está confirmada la noticia de que está allá", dijo Mónica Ledher.

"Primero me dijeron que esto era falso y me tocó decir eso porque no tenía ni idea.

Tenia idea de ciertas cosas.(...) Sí, ya está libre", resaltó.