Conozca cómo acceder a 40 medias becas en el Magdalena

Con el ánimo de promover la excelencia en los jóvenes del Magdalena, el gobernador de este departamento, Carlos Caicedo dio a conocer la convocatoria de 40 medias becas en los programas de las escuelas y facultades ofertados por la Universidad Sergio Arboleda para el período académico II/2020.

Esta iniciativa le apunta a la transformación social, nuevas oportunidades para la gratuidad en la educación superior y la ayuda a estudiantes de bajos recursos, sobre todo los de estratos 1, 2, 3 y 4.

Los postulantes deberán inscribirse en la página web de la Gobernación del Magdalen www.magdalena.gov.co a través del link https://forms.gle/NncF3Lf818BXDSwA9 y registrar sus datos en el formato de solicitud de medias becas (50% del valor de la matrícula).

El plazo para inscribirse como candidato es hasta el 21 de junio próximo. El listado de preseleccionados se remitirá el 17 de junio a la Universidad Sergio Arboleda y durante la semana siguiente serán seleccionados los 40 becarios.

Carlos Caicedo Omar, señaló que conformará un equipo para la evaluación de los perfiles de los inscritos, que se encargará de elegir los 80 preseleccionados de los cuales se escogerá finalmente los 40 mejores evaluados de manera conjunta con la Universidad.

“Si dentro de los becarios elegidos existen aspirantes a primer semestre solo deberán cancelar el valor de la inscripción una vez sean notificados y certificados en comunicación oficial por parte del Gobernador del Magdalena a la Universidad Sergio Arboleda”, indicó el comunicado.

Por otro lado, la Gobernación del Magdalena detalló que si hay estudiantes de semestres avanzados podrán recibir la media beca si conservan el promedio académico fijado para ello (superior a 3.5), no han perdido semestres, no tienen materias pendientes y no han sido sancionados disciplinariamente, entre otros requisitos.