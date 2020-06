Martes 16 de junio, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

4 nuevos casos de COVID-19 se reportaron el fin de semana en el Quindío ya son 128 casos confirmados. Durante el puente festivo se registraron 3 casos en Calarcá llegando así a los 23 y Armenia registró 1 con el cual suma 81 casos.

Dentro de los casos ya son 110 recuperados y 14 casos activos. Es de anotar que a la fecha son 3.029 muestras procesadas de las cuales 118 están pendientes y 2.735 casos han sido descartados.

Desde ayer lunes 15 de junio se inició el nuevo pico y cédula en Armenia que será alternado entre números pares e impares.

El secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, manifestó que hoy le corresponde a las cédulas terminadas en número par, así será sucesivamente.

El viernes 19 de junio tendrá una medida especial por el día sin IVA que ha establecido el gobierno nacional. Las personas que tengan cédulas terminadas en impar podrán salir en el horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. y las personas con cédulas terminadas en par saldrán de 3:00 p.m. a 12:00 a.m.

El comercio funcionará desde las 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y en el tema de deporte el horario será de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y fines de semana hasta el mediodía.

En el Quindío, estudiantes denunciaron vulneración de derechos cuando participaban de la marcha convocada a nivel nacional. Las autoridades impartieron comparendos y capturaron a un joven.

Al respecto el coronel José Luis Ramírez, Comandante de la policía del Quindío dio a conocer que el joven de 28 años de edad en efecto se detuvo por pintar grafiti y generar daño en bien ajeno.

En el marco del puente festivo, las autoridades impartieron 145 comparendos en el departamento

En lo que va corrido de la medida del aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, en el Quindío ya son 7.836 comparendos los que se han impartido a infractores.

En la vereda el Congal del municipio de Circasia fueron sancionados 12 caballistas por violar la medida de aislamiento obligatorio

20 vehículos fueron inmovilizados en las vías del departamento durante el puente festivo donde la policía de tránsito impartió 117 comparendos, 47 de los cuales por infringir la cuarentena.

3.500 kilos de cloruro de calcio fueron incautados en la vía La Línea que serían utilizados para el procesamiento de base de coca.

Desde Acodrés Quindío celebran la reapertura de restaurantes en municipios no COVID-19, que en el caso del departamento serían Buenavista, Salento, Génova y Pijao.

Y es que la presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés capitulo Quindío, Rocío Acosta, destacó que es una importante decisión del gobierno nacional que fortalecerá la economía.

Estudiantes de las instituciones educativas del Quindío no iniciarían clases presenciales en el mes de agosto por falta de garantías

Así lo aseguró la secretaria de educación departamental, Liliana Sánchez, quien reconoció las dificultades ante el retorno de clases con alternancia que se daría en el mes de agosto, por lo que fue enfática en afirmar que los estudiantes de los colegios oficiales continuarán con las clases en casa. La falta de recursos y el no contar con el 100% de los maestros son las principales razones de la decisión.

Polémica en Armenia por la aprobación del plan de desarrollo donde concejales reconocieron que no lo estudiaron y por eso revocaron dos artículos del mismo

En las últimas horas se realizó una sesión ordinaria en la cual algunos concejales de la ciudad solicitaron la revocatoria de los artículos 35 y 36 del Plan de Desarrollo de Armenia para el periodo 2020-2023.

Estos artículos establecían un empréstito y la restructuración de la administración municipal, ante el hecho varios concejales reconocieron que aprobaron el proyecto sin el análisis pertinente.

Desde el sindicato de trabajadores de Empresas Públicas de Armenia, EPA por su parte también rechazaron la inclusión de estos artículos ya que según los voceros del sindicato esto abriría las puertas para una posible privatización de la entidad.

Invías informó que el sistema inicial del túnel de la línea entraría en operación en los próximos meses

El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, dio a conocer que este sistema lo integran 5 túneles, 5 puentes y un túnel de 8.6 kilómetros que tienen sistemas de ventilación, de iluminación, de cables de detección de incendios, señalización variable y las cámaras.

En el Quindío se han creado 642 empresas durante la emergencia sanitaria del COVID-19. El 37% del total de empresas creadas corresponde a comercio como son: Tiendas y Supermercados, Misceláneas, Ventas por Internet.

20 Alianzas Productivas del Quindío se presentaron y fueron seleccionadas durante la convocatoria realizada por el Ministerio de Agricultura, en estos proyectos se invertirán aproximadamente 9 mil millones de pesos a partir de iniciativas que cobijan a 720 familias campesinas de los distintos municipios quindianos.

En un 98% avanza la recolección de la cosecha cafetera en el Quindío

El reporte lo entregó el director del comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez, quien calificó como exitosa la recolección pues falta muy poco para culminar la cosecha cafetera en la zona cordillerana del departamento. Agregó que 7.000 rectores de café participaron de la recolección con todas las medidas de bioseguridad.

En Armenia implementan la estrategia ‘Takeout’ que busca la reactivación económica de restaurantes

Esta estrategia se viene realizando por parte de tres restaurantes de la ciudad y consiste en que las personas se dirigen en sus vehículos al establecimiento y mientras esperan su domicilio disfrutan de actividades musicales y culturales