Arboletes registra primer caso de COVID-19, en medio de crisis por el agua

El municipio de Arboletes, localizado en la subregión del Urabá antioqueño, registró su primer caso de COVID-19. Según informó la Alcaldía del municipio, se trata de un hombre de 56 años que se encuentra hospitalizado por fuera de Arboletes y que hasta el momento está estable.

Todavía se desconoce la procedencia del caso, pero el personal de salud esta llevando a cabo las investigaciones para establecer el cerco epidemiológico, hasta el momento se le han realizado pruebas a 30 personas, de las cuales 13 han salido negativas y de las otras se espera respuesta.

“La mayor parte de la culpa es nuestra, por no atacar los protocolos y seguir con normalidad aún cuando ya estábamos bajo aviso. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada y debemos asumir este primer caso de COVID-19 con mucha responsabilidad para declarar nuevamente nuestro municipio libre del virus. En nuestras manos está si permitimos que el virus tome fuerza en Arboletes o si volvemos a ser municipio no COVID”, afirmó la Alcaldía de Arboletes a través de redes sociales

La situación en el municipio es crítica, debido a que ya completan cinco meses sin agua, por lo que diariamente 12 carrotanques recorren los 36 barrios de del municipio para suministrar el agua que bajo esta distribución es limitada.