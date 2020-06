No estamos recibiendo hojas de vida para terna: Martha Peralta, Pte. MAIS

En diálogo con Caracol Radio la Presidenta del Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS, Martha Peralta Epieyú manifestó su preocupación por la situación del alcalde suspendido de Armenia José Manuel Ríos Morales.

Señaló la líder indígena que se debe esperar el debido proceso contra el mandatario de la capital del Quindío y por eso señaló que es un momento de respeto, responsabilidad y confianza frente a lo que puede pasar con el alcalde y con la administración municipal.

Sobre los nombres para integrar la terna fue clara en indicar “nosotros aún no estamos recibiendo hojas de vida para integrar la terna, es mentira que estemos llamado personas en varias regiones para postularlas, el Mais no tiene ternas programadas, eso lo quiero dejar en claro, porque no se puede afectar el buen nombre del movimiento”

Y agregó “no vamos a permitir manoseos de los clanes politiqueros de la región que ya los tenemos identificados y a la militancia, les pido respeto, que en su momento determinaremos que perfiles idóneos podrían integrar una terna”