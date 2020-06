El anuncio del gobierno nacional donde plantea la reapertura de las instituciones educativas a partir del 1 de agosto, ha causado reacciones encontradas por parte de los mandatarios locales, es el caso del alcalde de Manizales quien señala que aún falta implementar más medidas para poder retornar a los colegios.

“Abrirlos no es nuestra responsabilidad, pero lo vamos a hacer de manera segura, sin el presidente lo ordena. Yo como mandatario creo que no es el momento de regresar a clases, es el momento de entender todavía la emergencia, de que podamos tener cada vez más campañas educativas porque la educación no se aprende de la noche a la mañana”. Indicó Carlos Mario Marín Correa, alcalde de Manizales.

Señaló que Manizales y Bucaramanga fueron las ciudades que primero adoptaron la medida de cerrar las instituciones educativos acción que resalta permitió proteger a la comunidad estudiantil cuando inició el plan de protección y prevención ante la pandemia.

Asegura que lo más importante es cuidar a los menores, a la población y la sociedad, por lo que desde la administración analizarán la manera en que podrán reiniciar labores en el sector educativo.

