Rescatada bebé que fue abandonada con mensaje pidiendo una mejor vida

La bebé de dos días de nacidad, fue abandonada con un mensaje que decía "ayúdenme a darle una mejor calidad de vida ya que yo no puedo, no quiero verla sufrir y no tengo recursos" en el mensaje escrito en un pequeño papel, estaba la fecha de nacimiento de la recién nacida e indicaba que ya estaba vacunada.

La recién nacida fue hallada por un ciudadano, quien se percató al escuchar el llanto en una zona enmontada cerca del Centro de Barranquilla y de inmediato se alertó a las autoridades del CAI más cercano.

La Policía Metropolitana de Barranquilla atendió el llamado, trasladó a la bebé hasta un Centro médico para que posteriormente el ICBF asuma el caso y restituya los derechos de la menor.