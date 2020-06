Exfutbolista caleño murió en Brasil en accidente

En un verdadero drama se ha convertido la repatriación del cuerpo del ex futbolista colombiano David Fernando Álvarez quien falleció en accidente de tránsito en Sao Pablo Brasil, cuando el vehículo en el que se transportaba chocó contra un árbol, el 23 de mayo. Desde entonces y no obstante a recibir la colaboración de un amigo en Brasil y la empresa que presta los servicios funerarios en Colombia, no ha sido posible que en los llamados vuelos humanitarios, llegue su cuerpo a Cali.

David Fernando, jugaba como defensa e hizo parte de las divisiones menores del Deportivo Cali, jugó en el antiguo Depor Aguablanca y en Toros de Sucre en la primera B del fútbol colombiano.

Jazmín Isaza, esposa de David relató el drama de ella y los padres del exjugador. Esperan que en un próximo vuelo llegue su cuerpo para darle cristiana sepultura.